Joan Garriga (Vox) pide a los ayuntamientos que "digan basta" ante las clases de árabe en escuelas

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha exigido a la Generalitat de Catalunya que paralice la implantación del Programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM) en centros escolares y ha pedido a los ayuntamientos, AMPAs y familias que "se planten y digan basta".

Lo ha dicho este domingo al mediodía en declaraciones a los medios ante la escuela Baldiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde ha criticado las clases de árabe que se llevan a cabo en este y otros centros educativos porque "son espacios donde adoctrinan a los niños".

Según Garriga, este programa está financiado por el Gobierno de Marruecos, planteado por profesores escogidos por el Gobierno de Marruecos y "controlado por la Fundación Hassan II".

Para él, es "un auténtico peligro poner alfombras al avance del islamismo" y ver cómo, a su juicio, aumentan las mezquitas y la cultura marroquí en Catalunya.

"Y si alguien quiere que en las clases se pueda hacer aprendizaje de cultura marroquí y lengua árabe, que se vaya a Marruecos", ha añadido.

