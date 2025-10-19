Jenny Llada sorprende defendiendo a Bárbara Rey de las críticas en 'Bailando con las estrellas'

Está siendo muy comentado el concurso que Bárbara Rey ha realizado en 'Bailando con las estrellas'. Una mujer de 75 años a la que se le siguen notando las tablas encima del escenario y que ha conquistado -una vez más- a su pública, en esta ocasión bailando.

Eso sí, hay gente que ha criticado sus bailes porque considera que la actriz no es lo que era y que ya no tiene la destreza que tenía en el pasado... pero lo cierto es que se ha dejado la piel en cada coreografía.

Sorprendentemente, Jenny Llada ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha defendido a su examiga de todas las críticas que ha recibido: "Hay chicas que bailan muy bien en el programa, pero ella lo está haciendo muy bien, se desenvuelve muy bien en sus posturas, muy bien con sus poses. A mí me gusta, es un programa que me gusta mucho y creo que todos están muy bien".

Eso sí, cuando se le preguntaba si cree que Bárbara se ha enamorado de su bailarín, aseguraba que "ella es muy... como de madre a lo mejor, esas cosas que nos pasa a la gente que tenemos una la edad y que somos madres, pero yo no creo eso para nada".

Por último, comentaba que "si se enamora de su bailarín o el bailarín de ella o de su tía, me parece fantástico, el amor es libre" y no dudaba en lanzarle un mensaje: "Bárbara, haces muy bien, enamórate, haz lo que te dé la gana ¿qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que dirán?".