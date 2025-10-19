Agencias

Jenny Llada sorprende defendiendo a Bárbara Rey de las críticas en 'Bailando con las estrellas'

Por Newsroom Infobae

Guardar

Está siendo muy comentado el concurso que Bárbara Rey ha realizado en 'Bailando con las estrellas'. Una mujer de 75 años a la que se le siguen notando las tablas encima del escenario y que ha conquistado -una vez más- a su pública, en esta ocasión bailando.

Eso sí, hay gente que ha criticado sus bailes porque considera que la actriz no es lo que era y que ya no tiene la destreza que tenía en el pasado... pero lo cierto es que se ha dejado la piel en cada coreografía.

Sorprendentemente, Jenny Llada ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha defendido a su examiga de todas las críticas que ha recibido: "Hay chicas que bailan muy bien en el programa, pero ella lo está haciendo muy bien, se desenvuelve muy bien en sus posturas, muy bien con sus poses. A mí me gusta, es un programa que me gusta mucho y creo que todos están muy bien".

Eso sí, cuando se le preguntaba si cree que Bárbara se ha enamorado de su bailarín, aseguraba que "ella es muy... como de madre a lo mejor, esas cosas que nos pasa a la gente que tenemos una la edad y que somos madres, pero yo no creo eso para nada".

Por último, comentaba que "si se enamora de su bailarín o el bailarín de ella o de su tía, me parece fantástico, el amor es libre" y no dudaba en lanzarle un mensaje: "Bárbara, haces muy bien, enamórate, haz lo que te dé la gana ¿qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que dirán?".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido por amenazar con un cuchillo a un trabajador de un restaurante de Manacor para que cerrase la terraza

Detenido por amenazar con un

Vox pide en el Congreso comercializar el alga asiática invasora para gestionar su presencia en costas españolas

Vox pide en el Congreso

El español Raúl Fernández se impone en Phillip Island y se estrena en Moto GP

El español Raúl Fernández se

El PP subraya su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama: "La ciencia es la mejor aliada"

El PP subraya su compromiso

Incautados casi siete millones de euros en los domicilios del ex primer ministro Garibashvili y sus allegados

Incautados casi siete millones de