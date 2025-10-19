Israel lanza una represalia controlada sobre Gaza tras la muerte de dos militares en Rafá

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo una oleada de ataques aéreos y en la Franja de Gaza en respuesta a un ataque en el que han muerto dos militares y tres más han resultado heridos en el sur de la Franja de Gaza, acciones que ponen el peligro el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado toda vinculación con el ataque antes de declarar una vez más su total compromiso con el cese de hostilidades.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel, lideradas por el Mando Sur, han iniciado una ola de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza, tras una violación de un acuerdo de alto el fuego ocurrida el día de hoy", ha hecho saber el Ejército en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X. La respuesta ha sido limitada en el tiempo y ya por la noche Israel ha anunciado el cese de los ataques y la reanudación del alto el fuego.

Estos bombardeos han dejado al menos 44 muertos, según fuentes palestinas, tras la orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para actuar "con fuerza" en la Franja de Gaza tras acusar a las milicias del movimiento islamista Hamás de haber violado el alto el fuego al atacar a una unidad militar en Rafá con resultado de dos militares israelíes muertos y tres más heridos.

Los fallecidos son el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento Itay Yavetz, de 21, ambos del 932º Batallón de la Brigada Nahal. El incidente ocurrió sobre las 10.30 horas en el sureste de Rafá, cerca de la carretera de Saladino y al este de la denominada Línea Amarailla, la línea de retirada de las fuerzas israelíes prevista en el acuerdo de alto el fuego, por lo que se trata de una zona bajo pleno control israelí.

La investigación preliminar militar apunta a que un grupo de milicianos salió de un túnel y disparó bombas anticarro RPG contra una excavadora y mató a estos dos soldados. Una segunda excavadora fue alcanzada por fuego de francotirador y dos militares más resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Un tercer militar fue alcanzado poco después por disparos de francotirador.

El incidente ha obligado a Netanyahu a convocar una reunión de emergencia de su cúpula de seguridad, comenzando por el ministro de Defensa, Israel Katz, para evaluar la respuesta al ataque, finalmente concretada en un mensaje de la Oficina del Primer Ministro publicada en su cuenta de X.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu ha mantenido de nuevo consultas con el Ministerio de Defensa y los jefes del aparato de seguridad, a quienes ha dado instrucciones para que actúen con fuerza contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza", reza el mensaje.

En un comentario posterior, fuentes militares han confirmado al diario 'Times of Israel' que han atacado ya más de 20 objetivos en Gaza tras el incidente de Rafá, en la crisis más grave del alto el fuego desde su declaración el 11 de octubre. Fuentes de seguridad de Estados Unidos han declarado al portal Axios que el Ejército israelí informó con antelación a Washington de la reanudación de los bombardeos sobre Gaza.

De momento, medios palestinos han informado de 44 fallecidos desde la madrugada del domingo en ataques israelíes. En uno de los bombardeos más mortíferos han fallecido diez personas en una casa del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. También hay fallecidos en un ataque israelí contra una cafetería en la ciudad de Deir al Balá, y en un bombardeo sobre una tienda de campaña en Shalihat, también cerca de Deir al Balá. Otras seis personas han fallecido en dos ataques en Nuseirat.

Antes del incidente de Rafá, fuentes palestinas denunciaron dos muertos en Yabalia, que el Ejército israelí describió como presuntos milicianos de Hamás que habían atravesado la línea amarilla que delimita las posiciones israelíes tras el alto el fuego que comenzó la semana pasada.

HAMÁS RESPONDE QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE OPERACIONES EN RAFÁ

Aunque en un primer momento fuentes de Hamás indicaron al diario 'Filastin', afín al movimiento islamista, que el incidente parecía tratarse de un ataque contra una milicia financiada por Israel y que no iba dirigido a los militares israelíes, un segundo comunicado del brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, ha precisado que por ahora es imposible saber lo que ha ocurrido dado que los contactos con sus unidades en Rafá llevan rotos desde la entrada del Ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024.

"Afirmamos nuestro pleno compromiso con la implementación de todo lo acordado, en particular el alto el fuego en toda la Franja de Gaza. No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafá", han hecho saber en un comunicado publicado en 'Filastin'.

El grupo indica que el lugar donde ha tenido el incidente "es una zona roja bajo control de la ocupación, y el contacto con nuestros grupos restantes allí ha sido cortado desde que la guerra se reanudó en marzo de este año", ha explicado.

"No tenemos información sobre si fueron martirizados o siguen vivos desde esa fecha. Por lo tanto, no tenemos conexión con ningún suceso ocurrido en esas zonas y no podemos comunicarnos con ninguno de nuestros combatientes allí si alguno de ellos sigue vivo", ha asegurado.

En un comunicado posterior, Hamás ha denunciado que es Israel quien ha violado el alto el fuego de manera constante durante la primera semana de su entrada en vigor a través de ataques contra la población civil, la imposición de restricciones a la ayuda humanitaria o torturas a prisioneros palestinos antes de su liberación.

Hamás añade que Israel sigue impidiendo el retorno de los gazatíes a sus hogares con sobrevuelos de sus drones, que solo ha permitido la entrada de 31 camiones de gas y combustible en una semana a pesar de que el acuerdo estipulaba la llegada de 50 al día, que ha obstaculizado la recepción de ayuda desde Jordania con el bloqueo del paso de Zikim.

"Además, ha continuado impidiendo la entrada de efectivo a los bancos, se ha negado a cambiar billetes antiguos y bloqueado la entrada de materiales de construcción necesarios para la reconstrucción del enclave", añade Hamás.

El movimiento concluyó su segunda declaración afirmando de nuevo su compromiso con el acuerdo antes de avisar que solo Israel tendrá la responsabilidad exclusiva de "cualquier deterioro o incumplimiento del acuerdo, e instó a la comunidad internacional a intervenir urgentemente para garantizar su implementación y lograr la estabilidad del pueblo palestino".

KATZ PROMETE QUE "HAMÁS VA A APRENDER POR LAS MALAS"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se ha sumado al mensaje de Netanyahu en un tono todavía más contundente: "Hamás va a aprender hoy por las malas que Israel está decidido a proteger a sus soldados" y confirmado que ha dado orden directa de actuar "con contundencia" contra "objetivos terroristas de Hamás" en Gaza.

"Hamás pagará un alto precio por cualquier disparo, por cualquiera violación del alto el fuego, y si no capta el mensaje, aumentaremos la intensidad de nuestra respuesta", ha avisado.