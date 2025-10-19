Israel comienza con la identificación de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamás

El Ministerio de Salud de Israel ha confirmado la llegada de los dos cuerpos de rehenes entregados este sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al Centro Nacional de Medicina Forense para ser identificados e investigar la causa de su muerte.

"Los equipos, incluyendo a los médicos forenses y al personal de laboratorio del Centro Nacional de Medicina Forense, están preparados para responder con la mayor celeridad posible, manteniendo la máxima confidencialidad respecto a la información compartida con las familias", ha indicado la portavoz del Ministerio de Salud israelí, Shira Solomon.

El centro forense se reunirá con las familias los rehenes para comunicarles de los avances en los trabajos de identificación y hacen un llamamiento a respetar la privacidad de los afectados.

Por el momento, Hamás ha entregado los restos de diez de los 28 rehenes fallecidos, por lo que de confirmarse la identidad de estos cuerpos, todavía quedarían los cuerpos de 16 rehenes en la Franja de Gaza.

No obstante, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 68.000 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.