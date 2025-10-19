Agencias

Israel bombardea el sur de Gaza tras denunciar un ataque de Hamás contra sus militares en Rafá

El Ejército de Israel ha lanzado una serie de bombardeos contra ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, tras un presunto ataque de Hamás contra una unidad de ingenieros y su refuerzo militar, según han informado fuentes de seguridad a varios medios israelíes.

A la espera de que las Fuerzas de Defensa de Israel y Hamás hagan un comunicado oficial, fuentes militares han confirmado al portal israelí Walla y al diario 'Times of Israel' ataques aéreos y terrestres en Rafá en respuesta a un asalto contra una excavadora militar israelí encargada de destruir túneles de la organización islamista.

Una unidad de infantería acudió a la zona del incidente, donde protagonizó un breve enfrentamiento a tiros contra los agresores, de momento sin víctimas confirmadas.

Fuentes del movimiento islamista palestino, por contra, han denunciado ante el diario 'Filastín', próximo al movimiento, al menos tres incursiones militares a las afueras del este de la ciudad para escoltar a la milicia dirigida por Yasser Abu Shabab, colaboradores israelíes que ahora mismo están siendo objeto de una campaña de persecución por parte de la policía interna de Hamás.

Por otro lado, fuentes militares israelíes han informado al canal 12 de la televisión israelí de que dos presuntos milicianos de Hamás han muerto por disparos del Ejército tras cruzar la "línea amarilla" que delimita las posiciones israelíes tras el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor la semana pasada.

