Israel aplicará métodos antiterroristas contra la violencia criminal en las comunidades árabes del país

El Gobierno israelí ha aprobado este domingo una proposición de ley que permite designar como organización antiterrorista a las organizaciones criminales que supongan una amenaza para el Estado y por lo tanto podrá aplicárseles la metodología antiterrorista.

La iniciativa, presentada por el diputado Zvika Fogel y aprobada por la Comisión Ministerial de Legislación, permitirá "el uso de herramientas de seguridad, económicas y de inteligencia" contra estos "elementos". El texto de la norma menciona expresamente a las organizaciones criminales con presencia en las zonas de mayoría árabe de Israel.

Así, permitirá al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, con aprobación del ministro de Defensa, Israel Katz, declarar organizaciones terroristas a organizaciones criminales en casos en los que las actividades de la organización amenacen a la seguridad del Estado, sus instituciones o sus cargos electos.

La iniciativa debe ser ahora aprobada en el pleno de la Knesset o Parlamento israelí, aunque cuenta ya con el apoyo del Gobierno y del nuevo director del Shin Bet o servicio de seguridad interior y para los territorios palestinos, David Zini.

"El Comité Ministerial para Combatir la Delincuencia en el Sector Árabe ha recibido estadísticas graves y perturbadoras del alcance de las operaciones criminales y su influencia, especialmente en zonas urbanas y en el sector árabe", señala el texto de la norma.

En concreto alerta de que estos "elementos fuertemente armados utilizan armas de fuego y explosivos" y "suponen una amenaza directa a la autoridad del Gobierno" porque se han "infiltrado en el sistema de gobierno local" y mantienen relaciones con organizaciones extranjeras. Por ello "suponen una amenaza estratégica a la seguridad interna, el estado de derecho y la integridad de la democracia israelí".

Para su declaración como terrorista, una organización criminal debe cumplir uno de estos cuatro criterios: hacer uso sistemático de armas de fuego; funcionar de forma organizada para amenazar a las instituciones públicas, cargos públicos o cargos electos; uso reiterado de la coacción y la extorsión contra la población o colaborar con una organización terrorista.

El documento de Foghel, ahora refrendado por el Gobierno, explica que la ley pretende que la designación como organización terrorista de una organización criminal "en casos graves y excepcionales" para habilitar a las fuerzas de seguridad a aplicar amplios poderes para investigar y otras medidas recogidas en la Ley Antiterrorista israelí.

Casi 200 miembros de la comunidad árabe israelí han muerto en incidentes violentos, la mayoría relacionados con las actividades de clanes mafiosos, desde principios de este año 2025 que va camino ser el más sangriento desde el comienzo de las estadísticas de este ámbito.

La guerra de Gaza y la aparición de la figura del 'ultra' Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad han agravado todavía más la situación. Durante el primer año de mandato de Ben Gvir, en 2023, las tasas de homicidios en la comunidad árabe alcanzaron su nivel más alto desde el comienzo de las estadísticas, prácticamente duplicando las del año anterior.

El ministro supremacista desmanteló un programa conjunto diseñado por su predecesor, Omer Barlev, y los líderes municipales árabes para combatir la delincuencia en la comunidad árabe.