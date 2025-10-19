Incautados casi siete millones de euros en los domicilios del ex primer ministro Garibashvili y sus allegados

El Servicio de Seguridad Estatal de Georgia ha anunciado que las redadas contra los domicilios del ex primer ministro Irakli Garibashvili, el antiguo jefe del SSE o el ex fiscal general del país se han saldado con la incautación de casi siete millones de euros y casi 200 objetos de joyería por los que tendrán que dar explicaciones inmediatas.

Los registros del viernes fueron dirigidos contra las viviendas de Garibashvili, Grigol Liluashvili, Otar Partsjaladze y otras ocho personas supuestamente vinculadas a una trama criminal, todavía no aclarada del todo, que están investigando los Departamentos Anticorrupción y de Seguridad del Estado del Servicio de Seguridad del Estado.

"Se incautaron en diversos lugares dinero en efectivo por un total de 7.002.200 dólares estadounidenses y 136.000 lari (la moneda nacional georgiana), junto con 198 piezas de joyería y relojes, valiosas pinturas, miles de páginas de documentos, 50 teléfonos móviles y 119 dispositivos electrónicos", ha explicado Emzar Gagnidze, director de la Agencia Anticorrupción del SSE, en una sesión informativa recogida por los medios nacionales.

El director de la oficina ha añadido que la información contenida en los documentos y dispositivos electrónicos incautados está siendo examinada a conciencia y que, una vez terminado el análisis, comenzarán los procedimientos para emprender las acciones legales y presentar los cargos exactos contra los afectados.

Garibashvili, primer ministro entre 2021 y 2024, lideró en gran medida el giro antioccidental de Tiflis desde la invasión rusa de Ucrania. En un discurso pronunciado en Bratislava en mayo de 2023, afirmó que la ampliación de la alianza transatlántica de la OTAN fue la causa de la entrada de las fuerzas rusas en territorio ucraniano

El exmandatario era ampliamente considerado como el lugarteniente más cercano del poderoso oligarca y líder del partido gobernante Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, si bien existían de un tiempo a esta parte rumores de serios desencuentros. El primer ministro del país y ahora mismo cabeza visible de la formación, Irakli Kobajizde, todavía no se ha pronunciado sobre estas redadas ni sobre las acusaciones de una posible purga interna vertidas por los críticos de la formación.

La UE, hay que recordar, ha dado por suspendidas las negociaciones de adhesión de Georgia después de que el bloque comunitario denunciara que Sueño Georgiano se ha convertido en el brazo ejecutor de las políticas de Rusia en el país, como una polémica ley de agentes extranjeros o una normativa contraria a los intereses de la comunidad LGTBI.