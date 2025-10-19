Agencias

Hospitalizado un hombre tras sufrir la explosión de un bote de spray en Talavera

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre de 36 años ha sido ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina tras resultar herido al explotar un bote de spray que se encontraba manipulando. La explosión del contenedor ha generado un incendio en la vivienda en la que se encontraba.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar en una vivienda de la plaza Miguel Hernández, sobre las 22.38 horas.

Tras acudir al lugar de los hechos bomberos del parque de Talavera, que han extinguido de forma rápida el fuego, se ha requerido la asistencia de una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al herido al centro hospitalario, con heridas en las manos.

Al lugar de los hechos han acudido también agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido por amenazar con un cuchillo a un trabajador de un restaurante de Manacor para que cerrase la terraza

Detenido por amenazar con un

Vox pide en el Congreso comercializar el alga asiática invasora para gestionar su presencia en costas españolas

Vox pide en el Congreso

El español Raúl Fernández se impone en Phillip Island y se estrena en Moto GP

El español Raúl Fernández se

El PP subraya su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama: "La ciencia es la mejor aliada"

El PP subraya su compromiso

Incautados casi siete millones de euros en los domicilios del ex primer ministro Garibashvili y sus allegados

Incautados casi siete millones de