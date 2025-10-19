Herida una senderista de 73 años tras caer por un terraplén en El Castañar de Las Rozas de Puerto Real (Madrid)

Una senderista de 73 años ha resultado herida este domingo tras caer por un terraplén en El Castañar de Las Rozas de Puerto Real (Madrid), según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar durante la tarde de hoy. La mujer ha sido rescatada por el Grupo Especial de Rescate de Altura (GERA), los Bomberos de la Comunidad de Madrid y el enfermero del Summa 112 integrado en el operativo.

Posteriormente, la afectada ha sido trasladada al hospital con fractura de tibia y peroné, según ha comunicado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.