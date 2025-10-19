Gabriela Toral defiende a su hermana María Pombo de las críticas

Gabriela Toral ha sido un gran descubrimiento en el documental de los Pombo. Considerada por toda la familia como una más, la influencer ha conquistado por su naturalidad y espontaneidad ante las cámaras, pero sobre todo por lo buena persona que refleja ser.

La joven se ha dejado ver esta semana en la presentación de la colección 'Aurum' de lencería con la que Selmark celebraba medio siglo vistiendo a mujeres reales y allí ha aprovechado para defender a su 'hermana' María Pombo tras las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses.

Gabriela aseguraba que le duele "mucho" las críticas que recibe María porque "si me lo dicen a mí, pues a lo mejor te da un poco más igual, pero que se lo digan a alguien que quieres mucho, te puede doler leer ciertas cosas".

Eso sí, la influencer dejaba claro que la Pombo "está preparada para todo lo que puede llegar a leer o escuchar" y como consejo le dice que "se acuerde de la persona que es, que no se deje llevar por los comentarios feos que al final te pueden hacer de un día normal, un día malo y un poco de apoyo moral".

La pequeña de las Pombo comentaba entre risas la posible marcha de España de María y Pablo: "No lo han descartado, es una idea que tienen ahí mucho en la cabeza, pero no se sabe, de aquí a unos años... vete a saber". Si eso pasa, Gabriela lo pasaría mal porque "los vería mucho menos, pero por otra parte creo que también sería una época, no sería para toda la vida, y la podemos ir a visitar".