Gabriela Guillén asegura que las puertas de su casa están abiertas para la familia Osborne

Gabriela Guillén ha reaparecido este fin de semana en los Premios Mediterrani 2025 y allí, a corazón abierto, habló ante los medios de comunicación de Bertín Osborne y del libro de memorias que pretende sacar a la luz el próximo año.

"Le ha visto muy pocas veces, pero no... como padre estar ahí, yo creo que un niño necesita más tiempo con su padre para que él sienta realmente el cariño", confesaba cuando le preguntaban si el pequeño tiene como referente a su padre. Eso sí, Gabriela aseguraba que ella se encarga de darle "todo el amor que necesita".

Algo más discreta se mostraba cuando le preguntaban si el cantante cumple con sus obligaciones económicas y, disculpándose con la prensa, explicaba que "es algo muy privado, que merece respeto en cuanto a mi hijo y ya cuando se diga, pues se dirá... pero por mi boca prefiero no hacer comentario al respecto".

Además, aclaraba que ella "no" va a poner ningún impedimento al artista ni a ninguna de sus hijas para estar con su hijo: "No, para nada. Están las puertas abiertas, como siempre he dicho, así que si ellas quieren".

Por último, Gabriela aseguraba que las memorias que está escribiendo van a dar mucho que hablar porque en ellas hablará de todo lo que se ha especulado en los últimos años: "Van a conocer realmente quién es Gabriela".

