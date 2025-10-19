Agencias

Fallece un hombre en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura

Por Newsroom Infobae

Un hombre ha fallecido este domingo en la playa Les Roquetes de la localidad alicantina de Guardamar del Segura, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A las 14.02 horas, se ha alertado al CICU de que un hombre había sido sacado del agua y estaba inconsciente. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SVB.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

EuropaPress

