Extremadura registra 24 incendios forestales en la última semana, que afectan a 160 hectáreas

El Plan Infoex ha intervenido en 62 incidentes acaecidos en Extremadura en la última semana, de los cuales 24 han sido incendios forestales que han arrasado una superficie aproximada de 160 hectáreas.

De esos 24 fuegos, 19 se han producido en la provincia de Badajoz y cinco en la de Cáceres, según informa en nota de prensa este domingo la Junta de Extremadura.

Durante la presente semana destaca la declaración del nivel 1 de peligrosidad en el incendio registrado el 18 de octubre en el término municipal de la localidad pacense Lobón, por posible afección a viviendas aisladas.

Con respecto a la predicción meteorológica, la semana arrancará con el desbloqueo anticiclónico, que se ha estado produciendo durante toda la semana pasada por la masa de altas presiones que se encontraba anclada sobre las británicas y que ha estado impidiendo la llegada de masas de aire más frías desde latitudes superiores.

Este desbloqueo nos dejará expuestos a la llegada de las borrascas atlánticas. La primera de ellas llegará a las Islas Británicas entre el domingo y el lunes, cuyo frente impactará de forma muy debilitada sobre nuestra región, dejando temperaturas un poco más bajas, e inyectando bastante humedad por los vientos predominantemente de oeste.

Las precipitaciones llegarán a la región, con más probabilidad en el noroeste, aunque no se descarta que se descuelguen hacia latitudes inferiores. Tras este arranque de semana, hay modelos que apuntan una continuidad de la inestabilidad y, por tanto, de las lluvias, a partir de mitad de semana.

Por su parte, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.