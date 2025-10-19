Evo Morales vota nulo por la ausencia de "representación popular e indígena" en las elecciones de Bolivia

El expresdiente boliviano Evo Morales ha votado nulo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas celebradas este domingo porque ninguna de las candidaturas representa al movimiento popular ni al movimiento indígena.

"No tengo ningún interés. Ambos representan a un puñado de personas en Bolivia. No representan al movimiento popular. Menos al movimiento indígena. Estamos acá para cumplir con la democracia. Votamos, pero no hemos venido a elegir", ha explicado Morales desde la escuela del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, según recoge el diario boliviano 'La Razón'.

El líder del partido Estamos Volviendo Obligados por el Pueblo (Evo Pueblo) ha criticado esta segunda vuelta porque supone un gasto para el Estado que "podría haberse evitado".

Además ha destacado que la jornada de votación ha estado marcada por la abstención, con silencio por parte de los votantes y un marcado desinterés. "Hay total ausentismo. No hay voluntad. No hay interés. Algunos vienen a cumplir con el mandato democrático", ha señalado.

Morales ha atribuido este desinterés a los "constantes insultos" entre los candidatos en lugar de exponer sus propuestas. Además, cuestionó que ambos partidos busquen créditos internacionales para resolver la crisis económica.

"Las propuestas de los candidatos es una falta de respeto al pueblo boliviano. Todos dicen que van a resolver la situación económica con créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), todo rumbo a Estados Unidos", ha criticado.

Este domingo se disputan la Presidencia de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz, ambos candidatos conservadores en una segunda vuelta que ha supuesto toda una sorpresa tras 20 años en el poder de partido de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente saliente, Luis Arce.