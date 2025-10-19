Agencias

'El Turronero' se deshace en elogios hablando de Terelu Campos

Por Newsroom Infobae

Guardar

A pesar de que Carlo Costanzia padre acaparó el foco mediático en el 60 cumpleaños de Terelu Campos, también llamó mucho la atención la presencia en la fiesta de José Luis López 'El Turronero', con el que parece que la colaboradora de televisión ha creado una gran amistad en los últimos años.

La hija de María Teresa Campos ha acudido a algunos de los últimos eventos del empresario y no dudó en invitarle a la fiesta que organizó en Madrid para festejar su 60 cumpleaños... allí, en el photocall, pudimos ver la gran complicidad que hay entre ellos.

En este contexto, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con José Luis y ha desvelado que Terelu es "muy buena amiga, muy maravillosa" y ha aclarado que "hace poco tiempo, relativamente poco tiempo que la conozco, pero me ha impresionado como persona, es excelente".

'El Turronero', que solo ha tenido buenas palabras para la madre de Alejandra Rubio, ha asegurado que "te engancha, te engancha" y que "ahora me ha invitado a su obra, pronto iré a verla", por lo que muy probablemente aproveche algún viaje a Madrid para disfrutar de la faceta de actriz de la comunicadora.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gabriela Toral defiende a su hermana María Pombo de las críticas

Gabriela Toral defiende a su

BBVA confía ahora en el crecimiento orgánico y Sabadell planea retomar la venta de su plataforma de pagos

BBVA confía ahora en el

La selección femenina de Flag Football gana a Gran Bretaña y mantiene sus opciones de título continental

La selección femenina de Flag

Las cotizadas españolas reparten hasta septiembre casi 30.000 millones en dividendos y rozan el total de 2023

Las cotizadas españolas reparten hasta

Más de 13.000 profesionales de protección a infancia se han formado sobre explotación sexual desde 2022, según Gobierno

Más de 13.000 profesionales de