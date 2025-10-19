'El Turronero' se deshace en elogios hablando de Terelu Campos

A pesar de que Carlo Costanzia padre acaparó el foco mediático en el 60 cumpleaños de Terelu Campos, también llamó mucho la atención la presencia en la fiesta de José Luis López 'El Turronero', con el que parece que la colaboradora de televisión ha creado una gran amistad en los últimos años.

La hija de María Teresa Campos ha acudido a algunos de los últimos eventos del empresario y no dudó en invitarle a la fiesta que organizó en Madrid para festejar su 60 cumpleaños... allí, en el photocall, pudimos ver la gran complicidad que hay entre ellos.

En este contexto, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con José Luis y ha desvelado que Terelu es "muy buena amiga, muy maravillosa" y ha aclarado que "hace poco tiempo, relativamente poco tiempo que la conozco, pero me ha impresionado como persona, es excelente".

'El Turronero', que solo ha tenido buenas palabras para la madre de Alejandra Rubio, ha asegurado que "te engancha, te engancha" y que "ahora me ha invitado a su obra, pronto iré a verla", por lo que muy probablemente aproveche algún viaje a Madrid para disfrutar de la faceta de actriz de la comunicadora.