El Gobierno francés confirma un robo en el Louvre y declara el cierre provisional el museo

Por Newsroom Infobae

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha confirmado un robo esta mañana en el Museo del Louvre y ha ordenado el cierre provisional del recinto.

"Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", ha anunciado Dati en su cuenta de la red social X, de momento sin dar más detalles.

El museo, en la misma plataforma, se ha limitado a informar que permanecerá cerrado este domingo por "motivos excepcionales".

