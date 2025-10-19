El Gobierno francés confirma un robo en el Louvre y declara el cierre provisional del museo

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha confirmado un robo esta mañana en el Museo del Louvre y ha ordenado el cierre provisional del recinto.

"Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", ha anunciado Dati en su cuenta de la red social X, de momento sin dar más detalles.

El museo, en la misma plataforma, se ha limitado a informar que permanecerá cerrado este domingo por "motivos excepcionales".

A la espera de una versión oficial, fuentes policiales bajo condición de anonimato han indicado al diario 'Le Figaro', los ladrones se habrían hecho con una cantidad todavía no especificada de joyas tras entrar en el museo a primera hora de la mañana.

Entre las 09.30 y las 09.40, de acuerdo con estas fuentes, varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la sala donde se encontraban las joyas. Usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.