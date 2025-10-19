El FBI investiga un puesto de caza "sospechoso" cerca de donde iba a aterrizar Trump en Palm Beach, Florida

El director del FBI, Kash Patel, ha afirmado este domingo que su agencia está investigando un puesto de caza "sospechoso" cerca de la zona de aterrizaje prevista para el avión presidencial, hallado por el Servicio Secreto en vísperas de la llegada del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a la localidad de West Palm Beach, en Florida, donde se encuentra su mansión de Mar-a-Lago.

"El Servicio Secreto de Estados Unidos ha encontrado un puesto sospechoso cerca de la zona del Air Force One en Palm Beach", ha indicado Patel en una publicación en la red social X en la que ha anunciado que "el FBI está investigando".

El director de la agencia ha aludido así a las informaciones recogidas en una entrevista con la cadena Fox News, en la que ha explicado que el hallazgo se produjo antes del regreso del presidente del país al aeropuerto de Palm Beach, donde habría "un puesto de caza elevado con línea de visión directa hacia la zona de aterrizaje del Air Force One", pese a que "no se ha localizado a nadie en el lugar".

"Desde entonces, el FBI ha asumido la iniciativa de la investigación, enviando recursos para recopilar todas las pruebas del lugar y desplegando nuestras capacidades de análisis de datos de teléfonos celulares", ha subrayado.

Por su parte, el jefe de prensa del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha confirmado que "durante los preparativos de seguridad previos a la llegada a Palm Beach, que incluyeron el uso de tecnología y registros físicos exhaustivos", varios agentes "identificaron objetos de interés cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach".

Asimismo, ha señalado que el Servicio Secreto "está colaborando estrechamente con el FBI" y con las instituciones policiales del condado, aunque ha apuntado que "no ha habido impacto en ningún movimiento y no había nadie presente ni involucrado en el lugar".

"Si bien no podemos proporcionar detalles sobre los objetos específicos ni su intención, este incidente subraya la importancia de nuestras medidas de seguridad escalonadas", ha destacado.

La investigación se produce semanas después de que Ryan Routh fuera declarado culpable de intentar asesinar a Trump en uno de sus campos de golf situado también en Palm Beach.