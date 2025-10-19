Agencias

El ex del Real Madrid Drenthe, hospitalizado por un derrame cerebral

Por Newsroom Infobae

El ex jugador neerlandés del Real Madrid Royston Drenthe, de 38 años, se encuentra hospitalizado desde el viernes después de sufrir un derrame cerebral.

La noticia fue anunciada por el FC de Rebellen, una agencia que representa a exfutbolistas. Drenthe, internacional con su país, comenzó su carrera con el Feyenoord antes de fichar por el Real Madrid en 2007, ganando el título de Liga un año después.

Fue cedido al Everton en 2011-12 y pasó por otros clubes ingleses como Reading y Sheffield Wednesday. También jugó en el Murcia. El Everton le deseó una pronta recuperación en su cuenta de la red social X. "Todos en el Everton le desean a Royston Drenthe un completo y rápido regreso a su plena salud después de los informes de que fue trasladado al hospital", escribió el club inglés.

