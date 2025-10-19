Agencias

El Ejército surcoreano anuncia la deserción de un militar de Corea del Norte al sur de la zona desmilitarizada

Por Newsroom Infobae

El Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur ha anunciado este domingo la deserción de un militar norcoreano apresado previamente en el sur de la Zona Desmilitarizada, el área de seguridad que separa ambos países desde el armisticio de la Guerra de Corea.

"Las fuerzas militares identificaron y rastrearon al individuo en la zona sur de la DMZ antes de proceder a su captura", ha indicado el Ejército, que ya ha comenzado una investigación para esclarecer cómo, exactamente, el militar consiguió atravesar una de las zonas más vigiladas del mundo.

El soldado, ha reiterado el Estado Mayor, expresó claramente su intención desertar instantes después de ser apresado.

Se trata del tercer norcoreano que atraviesa la línea con intención de pedir asilo desde que el presidente Lee Jae Myung asumió el cargo en junio, pero es el primer caso de deserción militar desde entonces, y la primera, en general, en 14 meses, según las estimaciones de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

EuropaPress

