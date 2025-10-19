EEUU confirma tres muertos en un ataque a una "narcolancha" que vincula con el ELN colombiano

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha informado este domingo de un ataque del Ejército estadounidense contra lo que ha descrito como una "narcolancha" a la que ha vinculado con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que ha dejado al menos tres muertos.

"El pasado 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Mando Sur del Ejército de EEUU", ha indicado Hegseth en su cuenta de X.

Por su parte, y en un mensaje acompañado de un vídeo del ataque, Hegseth ha insistido en los servicios de Inteligencia de EEUU tenían conocimiento de que la lancha "estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos".

"Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", ha asegurado.

Hegseth ha procedido a describir a estos cárteles como "la Al Qaeda del hemisferio occidental", en referencia a la red terrorista internacional, "que usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente".

"El Ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", ha concluido.