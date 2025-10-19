(Crónica) Medvedev corta su sequía y Ruud vuelve a ganar tras Madrid

El tenista ruso Daniil Medvedev conquistó este domingo el torneo de Almaty (Kazajistán) y cortó una sequía de más de dos años sin ganar un título, mientras que el canadiense Felix Auger-Aliassime y el noruego Casper Ruud alzaron los trofeos de Bruselas y Estocolmo.

Medvedev volvió a ganar como no hacía desde el ATP Masters 1000 de Roma en 2023 imponiéndose al octavo favorito en la cita kazaja, el francés Corentin Moutet, por 7-5, 4-6, 6-3. De esta forma, el exnúmero uno del mundo acabó con la racha de seis finales perdidas en el US Open 2023, Pekín 2023, Viena 2023, el Abierto de Australia 2024, Indian Wells 2024 y Halle 2025. Por otro lado, el ruso alargó su curiosa estadística de 21 títulos en 21 ciudades diferentes.

Por otro lado, Ruud doblegó en la final de la pista dura sueca al francés Ugo Humbert por 6-2, 6-3 para llevarse el título de Estocolmo, su segundo de la temporada tras ganar el Mutua Madrid Open en mayo, decimocuarto trofeo de su carrera.

Además, como el noruego en busca de meterse en las Finales ATP, el canadiense Auger-Aliassime superó (7-6(2), 6-7(6), 6-2) al checo Jiri Lehecka para volver a ser campeón en Bélgica tras 2022 y alzar el tercer título de 2025 y octavo de su palmarés.

En cuanto al circuito WTA, la kazaja Elena Rybakina venció (3-6, 6-0, 6-2) a la rusa Ekaterina Alexandrova en la final de Ningbo (China), el décimo trofeo de su carrera, mientras que la canadiense Leylah Fernandez doblegó (6-0, 5-7, 6-3) a la joven checa Tereza Valentova para ser campeona en Osaka (Japón).