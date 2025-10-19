Cheng Li Wun, elegida nueva líder del Kuomintang, la principal oposición pro-China de Taiwán

La exdiputada Cheng Li Wun se ha convertido en el nuevo líder del Kuomintang, el histórico partido de la oposición taiwanesa y el principal aliado de China en la disputa histórica sobre la isla, cuya soberanía reclama Pekín desde hace décadas.

Cheng, de 55 años, ha ganado las primarias del partido con un 50,2 por ciento de los votos y se ha convertido en la tercera mujer que liderará la formación política tras derrotar en las urnas a otros cinco candidatos y sin la presencia de su actual presidente, Eric Chu.

El Kuomintang estuvo al frente de Taiwán durante cinco décadas como partido único hasta la llegada de la democracia a la isla y tiene como objetivo prioritario la unificación de la misma bajo la bandera china. "Todos somos chinos", declaró Cheng durante una campaña donde defendió contra viento y marea el llamado Consenso de 1992, las líneas maestras de la política pro-China del Kuomintang.

La nueva líder del Kuomintang asume el cargo en un momento complicado para la administración del presidente del territorio, Lai Ching Te, cuyo gobierno del Partido Progresista Democrático (PPD) ha planteado un enorme aumento del gasto militar (un 23 por ciento más) para los próximos doce meses en un esfuerzo para mejorar la defensa frente a la amenaza que percibe en Pekín.

Esta propuesta está pendiente de aprobación parlamentaria, donde del Kuomintang y otro partido disfrutan de la mayoría. Cheng avisó el mes pasado que no respaldaría siquiera un incremento del 5 por ciento del prespuesto militar.

"Quisiera aprovechar", añadió Cheng, quien ha ha recibido la felicitación del presidente chino, Xi Jinping, en su discurso triunfal el pasado sábado por la noche, "para pedir al PPD que deje de sembrar odio y división, y que deje su típica carta de ataque anticomunista y antiChina sólo para manipular las elecciones y librar batallas políticas internas".