Arce hace un llamamiento a la participación en la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia

Por Newsroom Infobae

El presidente saliente de Bolivia, Luis Arce, ha realizado un llamamiento en la jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebra este domingo y ha pedido a los dos candidatos aceptar los resultados oficiales.

"Aquí el pueblo es el que decide en las urnas y todos los candidatos deben aceptar los resultados (...). Nosotros estamos muy comprometidos con la democracia, lo hemos demostrado en todas las instancias", ha afirmado Arce a la prensa desde el colegio electoral de la zona de Miraflores, en La Paz, donde ha ejercido su derecho.

Arce ha expresado su agradecimiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su "absoluto control" del proceso y ha deseado un "buen trabajo" a los observadores internacionales.

Este domingo se disputan la Presidencia de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz, ambos candidatos conservadores en una segunda vuelta que ha supuesto toda una sorpresa tras 20 años en el poder de partido de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS) de Arce.

