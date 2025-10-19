Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia vuelven a arremeter contra Bárbara Rey: "Es mitómana"

Después de haber estado enfrentados en los últimos años públicamente, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia han dado un respiro a Bárbara Rey estos meses. Han estado alejados de los platós de televisión y no han hecho declaraciones en contra de la vedette... hasta ahora.

El matrimonio reaparecía este fin de semana en los Premios Mediterrani 2025 y allí el hijo de Ángel Cristo volvía a arremeter contra su madre: "Para ejercer de abuela hay que ganárselo. Y bueno, nunca es tarde, ¿qué quieres que te diga? Yo ya lo he dicho mil veces, por mi parte, mi hija no va a tener contacto con ella porque la quiero proteger".

De esta manera, el hermano de Sofía Cristo dejaba claro que no va a permitir que Bárbara vea a la menor: "No, de momento no, ya lo he dicho, yo no le prohíbo que vea a mi hija. A través de mí desde luego que no va a ser posible" porque considera que "llega un poco tarde para ser abuela, ya lo podría haber hecho antes de que yo hablase".

Por su parte, Ana Herminia contestaba así cuando le decían que Bárbara quiere ejercer de abuela: "Pues que llame, que llame por teléfono. Yo ahí no tengo nada que ver, ¿pero qué impedimento puedo poner yo? Si nosotros vemos a la niña ahora cuatro días, es ilógico y absurdo".

Además, Herminia confesaba que le encantaría entrevistar a Bárbara y que la primera pregunta que le haría sería: "¿Por qué miente tanto" porque "ya se normaliza, ya son mentiras que... a veces le digo a Ángel 'puede ser que sea mitómana'" porque "se cree sus propias mentiras".