Alberto Dugarte sale en defensa una vez más de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha estado en boca de todos estos últimos meses por haberse desprendido para siempre de la finca Cantora, por su supuesta marcha de España y ahora también por el concierto que va a ofrecer en Sevilla junto a 'Il Divo', grupo con el que ha colaborado recientemente.

Este fin de semana, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con su maquillador, Alberto Dugarte, y lo primero que ha querido hacer es desmentir que la tonadillera no cumpla con las condiciones económicas que acuerda con su equipo de trabajo.

"Mentira, yo no sé las otras personas, pero tú no puedes trabajar durante ocho años con una persona que no te valore y no te va a pagar lo que tiene que pagar", decía Alberto tras las últimas informaciones que han señalado a la artista. Además, aclaraba que "siempre nos han valorado y nos han respetado mucho".

Alberto también fue preguntado por la relación de Irene Rosales con Guillermo que se ha conocido esta semana y confesaba que de ese tema "no tengo ni idea", solo "vi que era un chico muy mono y ya está, no sé nada más", pero reflexionaba con que "la vida solo se vive una vez, tenemos que ser felices y disfrutarla".

Por último, a pesar de no haber tenido conocimiento de la nueva ilusión de la colaboradora de televisión, sí que reconocía que con él "siempre ha sido maravillosa, estuve con ella ahora que estuvo en el baile, nos encontramos por los pasillos de Mediaset y maravillosa, cariñosa, espectacular, como siempre, con una energía súper bonita, así que yo me alegro mucho por ella".