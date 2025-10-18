Yakarta prohíbe la comercialización de carne de perro y gato para atajar la rabia

El gobernador de la región de Yakarta, Pramono Anung, ha anunciado la prohibición de comercializar carne de perro y de gato para atajar el riesgo de propagación de la enfermedad de la rabia y mejorar el bienestar animal. Empresas especializadas denuncian la medida alegando la arraigada tradición en este sentido y las pérdidas económicas.

Anung se ha reunido con la coalición Indonesia Libre de Carne de Perro, que asegura que en la ciudad se sacrifica a unos 9.000 perros al mes, según recoge el diario 'Jakarta Post'.

"La carne de perro no se consume en Yakarta. He pedido al Ayuntamiento que prepare la medida y espero que el decreto esté listo en un mes para prohibir la comercialización de carne de perro y de gato", ha explicado Pramono.

Yakarta es una de las pocas provincias indonesias declaradas formalmente como libres de rabia por el Ministerio de Sanidad en parte gracias a los programas de vacunación obligatoria.