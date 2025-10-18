Agencias

Una juez de EEUU reitera a Seguridad Nacional la obligación de llevar cámara corporales: "No fue una sugerencia"

Por Newsroom Infobae

La jueza federal de distrito Sara Ellis ha ordenado por segundo día consecutivo a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tener encendidas y operativas las cámaras corporales en medio del despliegue de la operación antiinmigratoria 'Midway Blitz' en la ciudad estadounidense de Chicago.

"No fue una sugerencia", ha recalcado Ellis en una segunda orden después de que este jueves emitiera un fallo que obligaba al uso de las cámaras a todos los agentes desplegados en Chicago, según el documento recogido por el periódico 'The New York Times'.

La elevada extensión del uso de gases lacrimógenos en la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha despertado la preocupación de la jueza por la fuerza empleada. "Vivo en Chicago, por si no lo saben. Y no soy ciega", ha declarado.

Este requisito está contemplado para aquellos agentes que cuenten con los medios y la capacitación necesarias. Por lo tanto, todos aquellos que así lo cumplan, deben mantener encendidas las cámaras durante sus actuaciones.

Asimismo, Ellis ha programado una vista para la próxima semana en la que deberá haber representación del ICE con el objetivo de justificar y explicar las operativos desplegados y los medios utilizados en los mismos.

