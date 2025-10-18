Terelu Campos se toma un respiro tras las polémicas en el clan por los Costanzia-Flores

Terelu Campos ha descansado de todas las polémicas que envuelven a su familia este viernes. Por primera vez en varias semanas, la colaboradora de televisión no ha tenido que enfrentarse a ningún testimonio ni a preguntas relacionadas con los Costanzia y Mar Flores.

Sin embargo, sigue habiendo incógnitas en el aire. La actriz se dejaba ver ante las cámaras antes de tener la reunión con el equipo de '¡De viernes!' y al ser preguntada por la venta de entradas se su obra en el Teatro Calderón de Madrid, guardó silencio.

Tampoco quiso responder a quienes dicen que es su consuegro, Carlo Costanzia, quien mueve los hilos de su familia y la persona que marca los tiempos con los medios de comunicación. Seria, la hija mayor de María Teresa Campos prefirió quedarse al margen de todas las informaciones que han salido a la luz en los últimos días.

El próximo 29 de octubre se estrena 'Sana Lola' en el Teatro Calderón de Madrid y todavía se desconoce quién de su familia acudirá a verla. Se ha hablado de la posible asistencia de Costanzia padre o incluso de Mar Flores, pero Terelu no quiso desvelar ningún detalle en la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 9 de octubre.