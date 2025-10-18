Principales titulares de los periódicos para el domingo 19 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Torres, a Oliu: 'Enhorabuena, Josep, ha sido una sorpresa'"

-- "La ofensiva antifeminista avanza tras décadas de mejoras en igualdad"

EL MUNDO

-- "Cándido Conde-Plumpido, presidente del Tribunal Constitucional: 'Quien esté contra la amnistía tiene motivos para estarlo'"

-- "La élite del Museo Naval que logró salvar a Colón"

ABC

-- "70.000 millones y varias décadas para reconstruir Gaza"

-- "El Congreso gastó más de 130.000 euros en el viaje de seis diputados del PSOE y sus socios a China"

LA VANGUARDIA

-- "EE.UU. grita: '¡Reyes, no!' Cientos de miles de personas protestan contra la deriva autoritaria de Donald Trump"

-- "Josep Oliu y César González-Bueno: 'El Banc Sabadell sale de la opa muy fortalecido en España'"

EL PERIÓDICO

-- "El caso del anciano de Valencia pone en evidencia el drama de la soledad no deseada"

-- "Carlos Torres: 'Es una oportunidad perdida para todos: clientes, accionistas, Catalunya, España y Europa'"