Netanyahu declara su intención de presentarse y ganar las próximas elecciones en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este sábado que tiene intención de presentarse, y de ganar, las próximas elecciones israelíes, previstas para noviembre de 2026.

"Sí", ha contestado seguro Netanyahu al ser interrogado sobre sus intenciones de presentarse a las elecciones durante un programa de la televisión israelí Channel 14. A la pregunta de si espera ganar esas elecciones también ha contestado con un rotundo "sí".

Además, ha explicado que la guerra de Gaza "terminará cuando se apliquen los términos del acuerdo que hemos aceptado". "Eso incluye, en primer lugar, la fase uno, la vuelta de todos nuestros rehenes. Estamos trabajando en ello ahora mismo", ha apuntado.

"Nos ceñimos firmemente a la aplicación del acuerdo, en su totalidad", ha insistido al tiempo que ha advertido de que si Hamás no accede a desarmarse, se hará "por las malas". Solo después de que Hamás se desarme y Gaza sea desmilitarizada "terminará la guerra".