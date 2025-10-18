Agencias

Muere un hombre por arma de fuego en Dos Hermanas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre ha fallecido por arma de fuego en la tarde de este sábado en la localidad hispalense de Dos Hermanas.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional y el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 14,15 horas.

Los servicios de emergencias recibieron un aviso "por una agresión" a un hombre en la calle Real de Utrera, en el municipio de Dos Hermanas, momento en el que se emitió el aviso a Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso ocurrido en esta localidad sevillana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yakarta prohíbe la comercialización de carne de perro y gato para atajar la rabia

Yakarta prohíbe la comercialización de

El secretario del Tesoro de EEUU y el vice primer ministro chino tratan la crisis comercial

El secretario del Tesoro de

Álex Mumbrú, seleccionador alemán, abandona el hospital tras cuatro semanas

Álex Mumbrú, seleccionador alemán, abandona

Un muerto en un nuevo ataque aéreo israelí en el sur de Líbano

Un muerto en un nuevo

Veinte países europeos piden a la UE que acelere las deportaciones a Afganistán

Veinte países europeos piden a