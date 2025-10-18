Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa: plan familiar y deportivo este fin de semana

Miguel Urdangarin y su pareja, Olympia Beracasa, han disfrutado de un plan deportivo -y familiar- este fin de semana en la provincia de Guadalajara: asistieron al partido entre el Sanicentro Guadalajara y el Fraikin Granollers, en este último juega Pablo Urdangarin.

La Infanta Elena tampoco se quiso perder el partido, demostrando así lo unida que está a los hijos de su hermana, la Infanta Cristina, en concreto con Pablo, del que está visiblemente orgullosa por todo lo que está consiguiendo.

Una tarde que quedará para el recuerdo de todos ellos, ya que además de disfrutar del partido, la Infanta Elena compartió confidencias con su sobrino Miguel y también con la pareja de este, con la que se le vio muy cómplice.

Tras la victoria del equipo de Pablo, Miguel, Olympia y la Infanta Elena bajaron al terreno de juego para ser los primeros en saludarle. Allí protagonizaron un tierno momento charlando y demostrando que su vínculo es mucho más fuerte de lo que se imaginan.