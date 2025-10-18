Más de 9.000 evacuados en la isla de filipina de Catanduanes ante la llegada de la tormenta 'Ramil'

Más de 9.000 personas han abandonado sus hogares en la isla filipina de Catanduanes ante la inminente llegada de la tormenta tropical 'Ramil', que podría causar intensas lluvias e inundaciones en las zonas más bajas.

La tormenta 'Ramil', conocida como 'Fengshen' a nivel internacional, toará tierra con unos vientos de unos 80 kilómetros por hora, según las autoridades meteorológicas filipinas. En la isla de Catanduanes viven unas 270.000 personas y hay "riesgo mínimo a moderado" de inundaciones de entre 1 y 2 metros de altura por el fuerte oleaje.

En las provincias vecinas de Sorsogón y Albay también se han realizado llamamientos a la evacuación, aunque por el momento no hay cifras disponibles.

Filipinas padece al año unas 20 tormentas y tifones, que afectan especialmente a las zonas más empobrecidas y densamente pobladas del país.