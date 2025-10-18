Más de 5.000 participantes correrán mañana el Perrotón Madrid 2025 contra el abandono y el maltrato animal

Más de 5.000 participantes correrán este domingo en la XIV edición del Perrotón Madrid 2025 Nicka Run, la carrera solidaria organizada por Abott Producciones por la adopción y la tenencia responsable de animales y compañía y contra el abandono y el maltrato animal. En concreto, los corredores saldrán a las 10:00 de la Plaza de Colón y recorrerán 4,5 kilómetros por algunas de las calles y plazas más emblemáticas de la capital.

El evento finalizará en la Plaza de Colón /Jardines del Descubrimiento, donde se situará el escenario principal del After Run en la que la DJ Sofía Cristo realizará su 'jam session'. Después de la carrera, ese mismo escenario acogerá la Gala de Premiación Perrotón Madrid 2025, que será conducida por Alejandra Botto --embajadora de Perrotón España-- junto a la presentadora de los informativos de TVE Marta Jaumandreu y el coreógrafo Poty Castillo.

Esta gala comenzará con el nombramiento de Sonsoles Ónega como Madrina de Honor de esta edición de la carrera y con la entrega de una escultura de Nicka, imagen de Perrotón España, realizada por la artista Marta Arrieta. A su vez, el Ayuntamiento de Madrid recibirá un reconocimiento especial de la mano de Alejandra Botto y Sonsoles Ónega "por su inestimable apoyo" a esta iniciativa solidaria que posiciona a Madrid como "una de las ciudades 'dog-friendly' más importantes de Europa".

Al margen de ello, también se hará entrega del Premio Perrotón Madrid 2025 Nicka Run, una cama exclusiva para perro diseñada por BB I Love Perrotón by Alejandra Botto con tecnología DryPets, a la Fundación Dog Angels "por su valiosa labor en terapias asistidas con sus perros para las personas más vulnerables (violencia de género, mayores, detección de cáncer)". Además, durante la gala actuará la artista mexicana Patricia Manterola.

"El 30% de las inscripciones a la Carrera se destinarán a la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, (...) cuyo fin es la realización de diferentes campañas de comunicación para concienciar y sensibilizar a la sociedad española fomentando la adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía y contra el maltrato animal", han señalado.