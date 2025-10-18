Las emotivas palabras de Carlos Herrera en la boda de su hijo Alberto

Un emocionado Carlos Herrera llegaba a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, donde su hijo Alberto se ha dado el 'Sí, quiero' con Blanca Llandres tras más de dos años de relación. Sin embargo, no ha sido hasta después de la ceremonia religiosa cuando ha hablado orgulloso de este acontecimiento en su familia.

"Hombre... todos nos emocionados siempre cuando ves a un ser querido", ha comentado a la salida de la basílica, aunque ha desvelado que "el que más se ha emocionado es el novio", al que se le ha visto derrochar lágrimas cuando ha visto a su prometida llegar al altar.

Sin querer alardear de la boda de su hijo, el periodista ha confesado ante los medios de comunicación que "es la ceremonia más hermosa que he ido en mi vida" y ha dejado claro que "no es pasión de padre de contrayente".

Allí también ha hablado del futuro nacimiento de su primer nieto, asegurando que "llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser abuelo porque con la edad que tengo ya me toca" y que fue "una agradable sorpresa cuando me lo hicieron saber... estamos todos esperando el momento cuando toque y nos llenará a todos de alegría, como llena siempre la llegada de un niño al mundo".

Además, también ha tenido tiempo para bromas, ya que no ha dudado en fantasear con la idea de poder estar con su hijo y su nieto dentro de poco tiempo en un estudio de radio: "Yo creo que me habré jubilado antes, te tomo la idea, lo primero que aprenda a decir, que lo diga delante de un micrófono".

El periodista ha acudido a la ceremonia junto a su mujer, Pepa Gea, y ha comentado que Blanca Llandres "es una maravillosa persona", al igual que su hijo, al que ha definido como "una bellísima persona".