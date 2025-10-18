La SD Huesca pide la suspensión de su partido ante la Real Sociedad B por un virus gastrointestinal

La SD Huesca ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la suspensión de su encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, que debería disputarse este sábado ante la Real Sociedad B desde las 21.00 horas, "debido a un virus gastrointestinal que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla".

Así lo informó este mismo sábado el club oscense en su página web, habiendo presentado la solicitud en cumplimiento "con los requisitos establecidos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, al no contar con el número mínimo de jugadores disponibles" tras la valoración de sus servicios médicos.

Los médicos determinaron, según la nota de prensa, "la imposibilidad de afrontar el partido con las debidas garantías". Por este motivo, acorde a la misma nota, los autocares de aficionados que preveían poner rumbo a San Sebastián desde las 9.30 horas para acompañar al equipo retrasaron su salida "a la espera de una resolución definitiva".