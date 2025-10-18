La ciudad ucraniana de Chernígov pasa una noche sin electricidad tras un ataque ruso

La ciudad ucraniana de Chernígov, capital homónima de la región septentrional, se ha quedado sin electricidad esta pasada noche por un ataque aéreo ruso con aviones no tripulados en un nuevo asalto dentro de su campaña contra la infraestructura energética de Ucrania antes de la llegada del invierno.

Las fuerzas de seguridad ucranianas han confirmado daños adicionales en la infraestructura ferroviaria y los edificios no residenciales resultaron dañados.

El ataque, no obstante, se centró en el suministro energético de la localidad, ha explicado la alcaldesa, Galina Minaeva, en su plataforma de Telegram, que acabó dejando sin luz a la práctica totalidad de la ciudad.

No obstante, casi todos los distritos de la ciudad han recuperado el suministro en torno al mediodía (las 11.00 en la España peninsular y Baleares, tras una "noche muy difícil", según la alcaldesa. No hay, por ahora, constancia de víctimas.

Por otro lado, el gobernador ruso de la porción ocupada de la región ucraniana de Jersón, Volodimir Saldo, ha denunciado este sábado la muerte de dos personas, un matrimonio, en un ataque ucraniano sobre el sur del país.

"Anoche, un ataque con un dron ucraniano en la localidad de Puerto Zelezni, en el distrito de Golopristan, mató a un matrimonio: un hombre de 66 años y una mujer de 65, que vivían en un centro de alojamiento temporal para evacuados", escribió en su canal de Telegram.

Ucrania no se ha pronunciado sobre este incidente.