Imanol Arias se mantiene al margen del último varapalo para Ana Duato

Imanol Arias ha reaparecido ante las cámaras tras conocerse esta semana que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia absolutoria de Ana Duato después de haber sido exonerada por la Audiencia Nacional de los siete delitos de fraude contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada en el marco del 'Caso Nummaria'.

Parco en palabras, el actor fue muy conciso al ser preguntada por su compañera. Tanto es así que evitó dar su opinión al respecto y dejó claro que está "cumpliendo condena y cuando uno cumple condena no debe meterse con la justicia ni nada".

Imanol aseguró estar "tranquilo" y desveló que es un tema que "me agrade mucho y más con lo que está saliendo del ministro que era ministro de Hacienda en ese momento".

De esta manera, el actor protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' se mantuvo al margen y no quiso dar su opinión al respecto alegando que no había leído nada de lo que se ha publicado: "No sé qué decirte, no he leído nada de la sentencia no sé por qué".