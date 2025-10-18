Agencias

Hospitalizadas 24 personas trans tras un intento de suicidio en masa en India

Por Newsroom Infobae

Hasta 24 personas de la comunidad transgénero han sido hospitalizados tras un intento de suicidio conjunto en la ciudad de Indore, en el estado indio de Madhya Pradesh.

Estas personas 24 habrían ingerido un desinfectante de fenol en la noche del miércoles con la intención de quitarse la vida y están ahora ingresadas en el Hospital Maharaja Yashwantrao.

"Unas 25 personas de la comunidad trans han sido ingresadas en nuestro hospital. Dicen que han consumido fenol juntas", ha explicado el director del hospital, Basant Kumar Ningwal, en declaraciones a la agencia de noticias india PTI.

Hasta ahora ha sido detenida una dirigente de la comunidad trans, Sapna Guru, alias 'Sapna Haji', acusada de amenazas y agresiones contra las personas que intentaron suicidarse tras exigir el dinero entregado para una conferencia.

'Sapna Haji' fue detenida el jueves junto a tres hombres también implicados, ha explicado el subcomisario de la Policía Rajesh Dandotiya, citado por el diario 'The Hindu'.

