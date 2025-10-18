Agencias

El estadounidense Kobi Simmons refuerza el puesto de base en el Baskonia

Por Newsroom Infobae

El Saski Baskonia ha anunciado este sábado la incorporación del base estadounidense Kobi Simmons, de 28 años y 1,96 metros de altura, "con un contrato de dos meses", según indicó la entidad vitoriana en su nota de prensa, aunque "prorrogable hasta final de la presente temporada".

Nacido el 4 de julio de 1997 en Atlanta (Georgia, EE.UU.), Simmons llega al club de Vitoria procedente de los Zhejiang Golden Bulls de la Liga china (CBA). En su última temporada ahí, promedió 15,4 puntos, 5,1 asistencias y 3,4 rebotes para 14,9 créditos de valoración.

"Formado en la Universidad de Arizona, Simmons dio el salto al profesionalismo en 2017 con los Memphis Grizzlies, equipo con el que debutó en la NBA. Desde entonces, ha alternado su carrera entre la NBA, la G-League y el baloncesto internacional, acumulando experiencia en franquicias como Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets o Toronto Raptors, así como en Europa y Asia", resumió el Baskonia en su nota.

Con esta incorporación, acorde al mismo comunicado oficial, el Baskonia ha reforzado su dirección de juego "con un jugador físico que llegará en los próximos días" a la capital alavesa "para unirse a la dinámica del equipo".

