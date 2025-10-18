El Consejo Electoral de Colombia investiga la posible ilegalidad de la candidatura de Álvaro Uribe al Senado

El Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) ha ordenado la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente conservador colombiano Álvaro Uribe tras recibir una solicitud de revocatoria de su inscripción como candidato al Senado de la República para las elecciones de 2026 por supuestas irregularidades.

La decisión del magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda por causal de inhabilidad prevista en el Artículo 179 de la Constitución afirma que "quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos" no podrán ser congresistas. Sin embargo, hasta el momento no existe una inscripción oficial de Uribe para estos comicios.

La denuncia contra fue presentada por Inder Alonso Ramírez Pérez, quien considera que la inscripción de Uribe para aspirar nuevamente al Senado podría ser irregular y contraria a la Constitución.

Ahora Uribe tiene un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación oficial para que ejerza su derecho de defensa y contradicción.

Uribe fue condenado el 28 de junio en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, la condena aún no es firme, ya que la defensa ha apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que anunciará su decisión la semana próxima.