El Banco de Palestina reanuda sus operaciones este domingo en el centro de la Franja de Gaza

El Banco de Palestina ha anunciado la reanudación de sus operaciones este próximo domingo en el centro de la Franja de Gaza, concretamente en las localidades de Deir al Balá y Nuseirat, suspendidas desde hace meses por la campaña de ataques israelíes contra el enclave palestino.

Cabe recordar que la Autoridad Monetaria Palestina comenzó a dar el pasado miércoles las instrucciones a los bancos que operan en la Franja de Gaza para que comiencen a proporcionar servicios financieros y bancarios al público a partir del jueves, pero siempre sujetos a su "preparación técnica y operativa".

La reapertura de estas sucursales constituye el primer paso de una operación retorno que contempla la puesta en marcha de las instalaciones capacitadas para trabajar mientras comienza la reconstrucción del resto de oficinas, según el comunicado de la autoridad.

El horario de trabajo de las sucursales del banco de Palestina será de 08.30 a 14.30, ha precisado el banco, la institución financiera más importante de Palestina, en un comunicado recogido por la agencia local Sanad.

Durante la guerra, la mayoría de las sedes bancarias en la Franja de Gaza fueron destruidas y saqueadas, lo que provocó un colapso casi total del sistema financiero. Los ciudadanos se vieron obligados a usar billetes dañados o realizar transferencias electrónicas a través de las limitadas aplicaciones bancarias que seguían operativas.

Según datos de la Autoridad Monetaria Palestina publicados en enero pasado, sólo tres de los 97 cajeros automáticos que funcionaban en la Franja de Gaza antes de la guerra estaban operativos, debido a la destrucción de sucursales bancarias y equipos causada por los bombardeos.