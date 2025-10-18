Dulceida desvela cómo está la pequeña Aria tras cumplir su primer año

Hace poco más de un mes, Dulceida y Alba Paul volvían a enamorar a sus seguidores al celebrar su noveno aniversario. Nueve años después de sellar su amor con un simbólico "Sí, quiero" en la playa, la pareja ha demostrado que el tiempo solo ha fortalecido su vínculo.

Además, esta semana han celebrado el primer año de su hija Aria. Muy feliz, la influencer se dejó ver en la V edición de ELLE x Hope -la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer- y allí desveló cómo esta la pequeña y, sobre todo, el balance que hace de su primer año como madre.

"Está muy bien, es increíble, ayer hizo un año y es un loro, una cotorra", desvelaba la influencer cuando le preguntaban por la pequeña Aria, quien ya dice algunas palabras sueltas. "Estoy intentando que diga t'stimo, es muy difícil, pero estoy en ello", aseguraba.

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida, Dulceida desvelaba que ojalá "en un futuro salga y que le podamos darle un hermanito o una hermanita", confirmando así las ganas de ampliar la familia.