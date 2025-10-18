Detenido en Camas con casi media tonelada de hachís tras una persecución saldada con un agente herido

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Camas (Sevilla) a un varón que se dio a la fuga, provocando con ello una persecución policial que terminó con un agente herido y con la incautación de casi media tonelada de lo que "al parecer es hachís".

Según ha detallado el cuerpo en una nota, en la tarde del pasado viernes, sobre las 18,30 horas, un indicativo de Policía Nacional que se encontraba realizando funciones de prevención, propias de sus labores policiales, en la localidad sevillana de Camas, observó como un vehículo sospechoso emprendía la huída al percatarse de la presencia policial.

En dicho momento, los agentes dieron comienzo una persecución que terminó con el fugado impactando contra otro turismo que se encontraba aparcado en la calle. El sujeto abandonó el coche y emprendió de nuevo una huída, esta vez a pie, siendo alcanzado por los dos agentes actuantes, momento en el que el varón arremetió contra los mismos, llegando a herir a uno de ellos en la rodilla.

Tras proceder al registro del vehiculo implicado en los hechos, la Policía localizó doce fardos que contenían lo que "parecía ser hachis", arrojando un peso total de casi media tonelada de sustancia estupefaciente.

El varón ha sido detenido por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y atentado a agente de la autoridad.