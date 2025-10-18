Desalojadas veinte viviendas por el incendio en una cochera comunitaria en Monachil

Veinte viviendas han sido desalojadas de manera preventiva ante un incendio registrado en la tarde de este sábado en una cochera comunitaria en El Barrio de la Vega en Monachil (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad ha detallado que el Teléfono de Emergencias 112 ha atendido a las 13,20 horas un aviso por un incendio en una cochera comunitaria en la calle Chico Colorín de la pedanía de El Barrio de la Vega. En ese instante, la sala coordinadora ha movilizado a los Bomberos de Granada, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

De manera preventiva, se ha procedido al desalojo de veinte viviendas ante la acumulación del humo provocado por el incendio. Los Bomberos han actuado en el lugar para la extinción del mismo, resultando únicamente calcinado un vehículo, sin que se hayan registrado daños personales.