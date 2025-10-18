Decretan libertad para el hijo del presidente de Bolivia tras ser detenido por violencia de género

La Fiscalía de Bolivia ha confirmado la puesta en libertad de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano, Luis Arce, bajo la condición de acudir a terapia psicológica después de que este jueves fuera detenido por violencia familiar contra su pareja.

"A pesar de la posición que ha tenido el Ministerio Público en todo momento de proteger a la víctima (...), la señora juez ha ordenado que el señor Luis Marcelo Arce vaya por cinco meses a terapia", ha indicado la fiscal Jessica Echeverría en una comparecencia a los medios locales.

Marcelo Arce fue denunciado el mes pasado por su pareja por presuntamente recibir una paliza que la mantuvo impedida durante doce días. La víctima retiró la denuncia, pero la Fiscalía continuó el proceso judicial que acabó este jueves con la detención del acusado.

El Ministerio Público ya ha apelado la decisión de la magistrada esgrimiendo la protección de la víctima debido a que "no es solamente una vez que ha sido golpeada, ha sido reiterada y ha sufrido violencia física y violencia psicológica".

"Nosotros como Fiscalía no estamos de acuerdo con el criterio de la jueza porque creemos que con doce días de impedimento correspondía la detención preventiva", ha sostenido la fiscal que ha recordado que la existencia de un certificado médico que verifica las lesiones de la víctima.

La solicitud presentada por Echevarría pedía 180 días de prisión preventiva, mientras que la única medida impuesta contra el hijo del mandatario boliviano ha sido la obligación de acudir a terapia. En marzo de 2026, la jueza ha citado a otra audiencia al acusado para certificar que ha cumplido con la orden.

"Creemos que existe una forma de presión en la cual la víctima se ha visto para desistir y para que hoy suceda esto, (...) nosotros consideramos que el único lugar de las personas que agreden, que golpean a una mujer tiene que ser la prisión", ha concluido la fiscal.