(Crónica) El Arsenal responde al City en el liderato antes de recibir al Atlético

El Arsenal defendió el liderato de la Premier con una victoria por la mínima (0-1) en su visita al Fulham, respondiendo así al triunfo poco antes del Manchester City sobre el Everton (2-0), también este sábado en la jornada ocho de la liga inglesa.

Leandro Trossard, cerca del minuto 60, desatascó para los 'gunners' el derbi londinense celebrado en Craven Cottage. Sin Martin Odegaard, al Arsenal, que el martes recibe al Atlético de Madrid en Liga de Campeones, le costó entrar en calor, pero al menos guardó su portería a cero. En el segundo tiempo salió mejor el equipo de Mikel Arteta, encontró el gol y no sufrió para recuperar la cabeza con 19 puntos por los 16 del City.

En el primer turno de la tarde, el cuadro de Pep Guardiola cumplió en casa contra el Everton gracias a un Haaland que no pierde su idilio con el gol esta temporada. El delantero noruego marcó por undécimo partido consecutivo, entre su club y la selección, 23 goles en 13 partidos, con el doblete de este sábado.

El dominio local no se tradujo en goles en el primer tiempo, pero el Everton no generó peligro. En el segundo, Haaland acudió a su cita con el gol en el Etihad Stadium, en dos zarpazos en cinco minutos. Iliman Ndiaye encabezó el intento de reacción visitante, pero los tres puntos se quedaron en Mánchester, rival del Villarreal en La Cerámica en la próxima jornada de Champions.

Por otro lado, el Bournemouth de Andoni Iraola sufrió un amargo empate (3-3) ante el Crystal Palace con el que falló a su opción de apretar por el liderato y que deja incluso en el aire su posición en zona Champions. Un doblete de Eli Junior Kroupi para el 0-2 del conjunto del técnico español al descanso no fue suficiente, y tampoco el 2-3 de Ryan Christie en el 89'. En los londinenses, Jean-Philippe Mateta rubricó su 'hat-trick' de penalti en el 97, e incluso pudo marcar un cuarto en la última jugada de un épico partido en Selhurst Park.

Mientras, el Chelsea, sexto tras dos victorias seguidas, goleó (0-3) a un en descenso Nottingham Forest que anunció de manera inmediata la destitución de Ange Postecoglou. Además, con los mismos 14 puntos que los 'blues', el Sunderland se colocó a las puertas de la zona europea en la tabla con un 2-0 al colista Wolves. Por abajo, el Burnley salió de la zona de descenso a costa del Leeds (2-0).

Por otro lado, al Newcastle no le sentó bien el parón por selecciones y sigue en zona de nadie en la clasificación, más cerca de abajo que de arriba, tras caer (2-1) ante un Brighton en buena racha por un doblete de Danny Welbeck. El precioso gol de tacón de Nick Woltemade al sur de Inglaterra se quedó en nada.