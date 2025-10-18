Crónica del Atlético de Madrid - Osasuna, 1-0

El Atlético de Madrid sacó tres puntos obligados en el Riyadh Air Metropolitano en la jornada nueve de LaLiga EA Sports contra el CA Osasuna, gracias al gol de Thiago Almada en el tramo final y una parada salvadora de Jan Oblak casi en el último minuto.

Los de Diego Pablo Simeone sufrieron para no dejarse más puntos en la competición doméstica, pero escalaron a la cuarta posición en la tabla, a seis puntos del FC Barcelona, líder provisional a falta de que juegue el domingo el Real Madrid. Un gol anulado a Álex Baena, por un riguroso fuera de juego posicional, estropeó el buen inicio rojiblanco y dio una vida extra a Osasuna.

El cuadro 'rojillo' la aprovechó entrando en calor con el paso de los minutos y bajando el peligro local. En el segundo tiempo, el Atleti no asomó a la meta rival hasta los últimos 20 minutos, pero una carrera de Giuliano Simeone supuso el 1-0 de Almada. La falta de puntería de Ante Budimir ante un Oblak salvador permitió a los del 'Cholo' volver del parón con tres puntos vitales.

Antes de visitar al Arsenal en Champions el martes, al equipo madrileño le tocó sudar para no fallar en la persecución al liderato en Liga. Los de Simeone se movieron bien de inicio y la espalda de la zaga rival lo padeció, como se vio en el 1-0 de Baena a los diez minutos. Julián Álvarez vio el desmarque de su compañero, pero el VAR también afinó la vista para denunciar un posible fuera de juego.

Antoine Griezmann apareció en la foto entorpeciendo a un defensa rival y el colegiado De Burgos Bengoetxea anuló el gol para desesperación del Metropolitano. Sin embargo, sobre el campo, los jugadores locales parecieron seguir el plan y el propio Griezmann tuvo el 1-0 que salvó Sergio Herrera con una gran parada.

Al otro lado, Víctor Muñoz dio a Oasasuna la opción de salir de su campo y los de Alessio Lisci, en busca de mirar hacia arriba desde la mitad de la clasificación, empezaron además a tener más balón. Oblak impidió el gol de Lucas Torró y ambos equipos se fueron al vestuario con la sensación de partido igualado, con menos lucidez en los de Simeone pese a alguna opción de contraataque.

El cambio obligado de Giuliano por un Nico conmocionado, también lo hubo en el bando 'rojillo' de Valentin Rosier por lesión, dobló el peligro local que ya había generado Marcos Llorente. La banda derecha fue decisiva para un Atleti que se animó a 20 minutos del final. Julián Álvarez y Josema Giménez, en el córner posterior, asomaron con peligro y Alexander Sorloth también de cabeza.

El fondo de armario rojiblanco se hizo notar, más todavía cuando Almada se estrenó como goleador atlético en Liga tras el desborde de Simeone. Con tiempo aún por delante, Osasuna no se descompuso y tuvo la opción muy clara de empatar, con Budimir fallando en área pequeña ante un providencial Oblak. El Atleti supo sufrir y, de momento, ya es cuarto recuperando algo de terreno perdido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - OSASUNA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Nico (Simeone, min.43); Barrios, Koke (Sorloth, min.54), Baena (Almada, min.63); Julián Álvarez (Raspadori, min.82) y Griezmann (Gallagher, min.55).

OSASUNA: Sergio Herrera; Rosier (Iker Benito, min.41), Boyomo, Herrando (Raúl García, min.74), Catena, Bretones; Torró (Kike Barja, min.74), Moncayola (Iker Muñoz, min.85), Víctor Muñoz (Becker, min.85), Rubén García (Moi Gómez, min.63) y Budimir.

--GOL:

1 - 0, min.69, Almada.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Koke (min.30) por parte del Atlético. Y a Catena (min.66), Raúl García (min.81) y Boyomo (min.90) en Osasuna.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 62.884 espectadores.