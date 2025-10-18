Carlos Moyá: "De momento no está en mis planes volver a entrenar, estoy desintoxicándome del tenis"

El extenista Carlos Moyá, pionero español como número 1 del ranking mundial de la ATP, admite que por ahora "no" entra en sus "planes" el hecho de "volver a entrenar" porque disfruta de estar "con la familia" y tener tiempo para sí mismo, aunque matiza que "fue una maravilla" entrenar durante ocho años al también balear Rafael Nadal.

"De momento no está en mis planes volver a entrenar. Ahora estoy con la familia, viajando con mi mujer, con los hijos, con amigos... y no tengo fecha en el calendario donde tenga que hacer esto o lo otro. Estuve tantos años viajando, como jugador y luego como entrenador, que quería tener un poco de tranquilidad y estoy encantado de estar en casa, teniendo tiempo para mí mismo, que eso creo que es muy importante", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

Moyá ha definido como "muy gratificante" su faceta tenística cuando estuvo sobre la pista y en banquillos, aunque reconociendo que está en "otra época" de su vida. "Estoy un poco desintoxicándome del tenis. Por ahora no estoy abierto a nada que tenga que ver con eso, estoy disfrutando la vida en otro aspecto, en otro sentido y quién sabe si en medio año, en uno, en tres o en cinco, me apetece volver", ha recalcado.

Rememorando su etapa de jugador, el ganador de Roland Garros en 1998 la ha descrito como "inolvidable". "Todo el mundo que entra al tenis aspira a ser jugador. Muchos entrenadores que no han llegado a ser jugadores es porque no les funcionó. En primera persona, por el sacrificio que haces, lo duro que es... Luego es reconfortante los premios que vas consiguiendo, los partidos o torneos que vas ganando. Creo que nada supera a ser jugador", ha apuntado.

Tras eso ha explicado que "ser entrenador de Rafa", en alusión a Nadal, significó mucho. "Fue una maravilla, una experiencia espectacular de aprendizaje, y estoy orgulloso de haber formado parte de un trozo de su carrera. Estamos hablando del deportista español más grande de la historia, uno de los grandes de la historia del tenis, y encima amigo mío desde que tenía 11 años", ha dicho un Moyá que formó parte de muchos de los 22 títulos de 'Grand Slam' conquistados por Nadal.

Sobre la retirada del manacorí, cree que ha "cumplido" su "parte en el mundo del tenis" y ahora "es tiempo para pensar en otras cosas" como ayudar a su amigo Roberto Carretero con la publicación de su primer libro, 'El tenis desde dentro', en el que escribió el prólogo. "Hablando con él, me dijo que iba a escribir un libro, y le encantaría que escribiera el prólogo. Inmediatamente dije que sí porque para mí es como un hermano. Siempre ha estado para lo que fuera y me produjo mucho placer que él confiara en mí para hacer esto", ha finalizado Moyá.